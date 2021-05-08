الأفلاج.. تحديد 10 مصليات و24 مسجدًا لصلاة عيد الفطر السعيد

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التأكيد على المصلين بارتداء الكمامة وإحضار سجادة الصلاة والتباعد

أعلنت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأفلاج، تحديد 10 مصليات و24 مسجدًا مساندًا وجميع الجوامع، لصلاة عيد الفطر المبارك في المحافظة والمراكز التابعة لها؛ وذلك تماشيًا مع توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر.

وشملت المصليات والمساجد التي أعلنت عنها إدارة المساجد بالأفلاج: "ليلى، والهدار، والبديع، والأحمر، والغيل، وواسط، والسيح الجنوبي، والغانمية، والصغو، والسيح الشمالي، والروضة"، ونوّهت على المصلين بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة، وإحضار سجاد مع كل مصلٍّ، وتطبيق التباعد وعدم التزاحم؛ مشيرة إلى أن وقت إقامة الصلاة في تمام الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة صباحًا.

وتقوم إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالأفلاج، بإدارة الشيخ محمد بن نمشان الفضلي، بجولات ميدانية مكثفة بشكل يومي على الجوامع والمساجد بالمحافظة ومراكزها؛ وذلك للتأكد من تقيّد المصلين في صلاة التراويح بالإجراءات الاحترازية.إدارة المساجد والدعوة والإرشاد محافظة الأفلاج