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"الجوازات" تؤكد استمرار تعليق السفر بالهوية الوطنية لدول الخليج

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"الجوازات" تؤكد استمرار تعليق السفر بالهوية الوطنية لدول الخليج "الجوازات" تؤكد استمرار تعليق السفر بالهوية الوطنية لدول الخليج
دعت الى التأكد من اشتراطات الدولة المراد السفر إليها واصدار التصاريح اللازمة

أعلنت المديرية العامة للجوازات، استمرار تعليق السفر بالهوية الوطنية لدول الخليج مؤكدة أن سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج. ‎

ونشرت المديرية عبر حسابها في تويتر انفوجرافيك طالبت خلاله المواطنين بالحرص على التأكد قبل السفر، بأن تكون بيانات جواز السفر مقروءة وصورة صاحب الجواز واضحة وان يكون تبقى على انتهاء مدة صلاحية الجواز: أكثر من ثلاثة أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من ستة أشهر عند السفر للدول الأخرى.
وشددت على ضرورة التأكد من اشتراطات الدولة المراد السفر إليها في حال تطلب تأشيرة دخول، والتأكد من الاشتراطات الصحية للدولة المراد السفر إليها منوهة الى ضرورة إصدار تصاريح السفر اللازمة، وأن يكون جواز السفر خال من التلف.المديرية العامة للجوازات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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