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إحباط محاولة تهريب 802 كيلوجرام من الحشيش المخدر و 25.4 طنًّا من القات

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إحباط محاولة تهريب 802 كيلوجرام من الحشيش المخدر و 25.4 طنًّا من القات إحباط محاولة تهريب 802 كيلوجرام من الحشيش المخدر و 25.4 طنًّا من القات
القريني أكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في تنفيذ مهامهم للتصدي لمحاولات التهريب

إحباط محاولة تهريب 802 كيلوجرام من الحشيش المخدر و 25.4 طنًّا من القات

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات؛ فقد تم -بفضل الله- ضبط (802) كيلوجرام بمنطقتي جازان ونجران، والقبض على المتهمين بتهريبها، وعددهم (25) متهمًا، بينهم (14) من الجنسية اليمنية، و(4) من الجنسية الإثيوبية، و(3) مواطنين، و(2) من الجنسية الصومالية، و(2) من الجنسية الباكستانية.
وأشار العقيد القريني، إلى عدة عمليات أمنية أخرى لرجال حرس الحدود، تمثلت في ضبط (25.4) طنًّا من مادة القات المخدر بمنطقة جازان، والقبض على المتورطين فيها، وعددهم (16) شخصًا جميعهم من الجنسية اليمنية.
وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية؛ للتصدي لمحاولات التهريب عبر الحدود كافة، والقبض على المتورطين فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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