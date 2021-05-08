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في اليوم العالمي.. "العويسى" يشيد بجهود العاملين بالهلال والصليب الأحمر الدوليين

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في اليوم العالمي.. "العويسى" يشيد بجهود العاملين بالهلال والصليب الأحمر الدوليين في اليوم العالمي.. "العويسى" يشيد بجهود العاملين بالهلال والصليب الأحمر الدوليين
نوه بدور "الهلال السعودي" في الخدمات الإسعافية ومواجهة "كورونا" بعامها الثاني

في اليوم العالمي..

هنأ رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى الأسرة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي يوافق الثامن من شهر مايو، مشيرًا إلى أهمية هذه المناسبة في الاحتفاء بالعاملين في المجال الإنساني الذين بذلوا قصارى جهدهم لتخفيف المعاناة التي فرضتها جائحة كورونا على الشعوب حول العالم.

وأكد "العويسى" حرص منسوبي الجهات الإنسانية على ضمان الوفاء والالتزام بالعمل الإنساني في كافة الظروف لتخفيف المعاناة التي يواجهها الشعوب جراء هذه الجائحة، فعلى الرغم من نقص الإمكانيات الطبية في الكثير من الدول حول العالم إلا أن العمل الإنساني ما زال يسجل أروع الملاحم الإنسانية.

وتابع "العويسى": تدخل الهيئة عامها الثاني في مواجهة أزمة كورونا، وبفضل الله لا زال سفراء الحياة يقومون بمسؤولياتهم تجاه المجتمع من خلال تقديم الخدمة الإسعافية لطالبيها والإسهام في توعية أفراد المجتمع عبر تقديم الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية وتنفيذ المبادرات المجتمعية".

وأكد أن الهيئة حريصة على ترسيخ ونشر القيم الإنسانية وتعزيز وعي المجتمع بأهمية العمل الإنساني بما يساهم في نماء وبناء المجتمع نحو الارتقاء بمنظومة العمل الإنساني وفقًا لأفضل المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن القيم الإنسانية هي أحد الرسائل السامية التي تتبناها الهيئة وتلهم بها المجتمع والعالم.

وأعرب "العويسى" عن شكره لكافة العاملين في هيئة الهلال الأحمر السعودي من طواقم إسعافية وإداريين ومتطوعين على ما قدموه من جهود إنسانية لحفظ الأرواح وتخفيف المعاناة عن كافة أفراد المجتمع دون تميز، مشيدًا بدورهم الملهم في دفعة عجلة التطوير في العمل الإنساني الذي تقدمه الهيئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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