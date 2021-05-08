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وقفة تضامنية مع القدس وسط عمان

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وقفة تضامنية مع القدس وسط عمان وقفة تضامنية مع القدس وسط عمان

جي بي سي نيوز  - شارك مئات الاردنيين اليوم الجمعة في وقفة تضامنية مع القدس وحي الشيخ جراح ضد اعتداءات المستوطنين والجنود الصهاينة على الفلسطينيين الصامدين فوق ارضهم .

ورفع في الوقفة التضامنية التي دعت اليها الحركة الاسلامية وقوى مجتمعية وحزبية الاعلام الفلسطينية والقيت كلمات تضامنية مع القدس والاقصى واهالي حي الشيخ جراح  .

  واكد النائب صالح العرموطي الذي شارك في الوقفة التي جاءت تحت عنوان " القدس عنوان الصمود "  بأن القدس خط احمر وبانها لا تقبل القسمة مع المحتل أبدا .

كما وشارك في الوقفة امين عام حزب جبهة العمل مراد العضايلة والنائب السابق علي ابو السكر وشخصيات نقابية ومجتمعية وحزبية .

 

 

 

 

   

 

جي بي سي نيوز

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