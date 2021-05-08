أخبار عاجلة

"مدني جدة" يسيطر على حريق بشقة سكنية بحي الواحة شمال المحافظة -
"تصفية": حررنا مساحات في مختلف مناطق المملكة وسوف نعرضها للبيع قريبًا -
يتخذ الشباب السعودي خياراً استراتيجياً لشغل الوظائف .. ما مزايا ومكاسب برنامج نطاقات المطور؟ -
مساء اليوم.. أمطارٌ خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من الطائف -
الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب -
60 ألف طن ..."سالك" تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة -
"إمام قباء" عقب قصر الميكروفونات للأذان: الإقامة ليست لإسماع الناس خارج المسجد -
خادم الحرمين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الشرقية.. إلزام أصحاب المطاعم ومطابخ الولائم باستقبال ذبيحتين فقط لكل فرد

Print
الشرقية.. إلزام أصحاب المطاعم ومطابخ الولائم باستقبال ذبيحتين فقط لكل فرد الشرقية.. إلزام أصحاب المطاعم ومطابخ الولائم باستقبال ذبيحتين فقط لكل فرد
التزامًا بالبروتوكولات الوقائية والاحترازية لمواجهة "كورونا"

الشرقية.. إلزام أصحاب المطاعم ومطابخ الولائم باستقبال ذبيحتين فقط لكل فرد

ألزمت أمانة المنطقة الشرقية، جميع أصحاب المطاعم ومطابخ الولائم، باستقبال ذبيحتين فقط لكل فرد، بهدف الحفاظ على الصحة العامة والتزامًا بالبروتوكولات الوقائية والاحترازية لمواجهة فايروس "كورونا".
وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان، أنه تم تخصيص موقع إلكتروني لأصحاب المطاعم ومطابخ الولائم بالدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة بالأمانة وتسجيل المفوض لمنحه الصلاحيات لكل مطعم أو مطبخ، مع التأكيد على إدخال كافة بيانات العملاء للطلبات بالبوابة الخاصة بالأمانة بعد التفويض، لافتًا إلى أن جميع المدخلات مراقبة من قبل المراقبين بنطاق كل بلدية بالمنطقة.
وأكد أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الأمانة الرقابية لموسم عيد الفطر المبارك، بهدف تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التجمعات للأعداد سوى المسموح بها والالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية، عبر خطة خاصة بالأغذية ومراكز التسويق والمطابخ والولائم والمستودعات الغذائية والمخابز الأوتوماتيكية وصالونات الحلاقة، من خلال تكثيف عمليات الرقابة لمنع الباعة الجائلين المخالفين على الطرق والأماكن غير المخصصة من البيع، للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، تحقيقاً لسلامة أفراد المجتمع، عبر تسخير كافة إمكانياتها البشرية والآلية والفنية، لضمان حماية صحة كافة أفراد المجتمع، ومنع انتشار هذا الفيروس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"صحة بيشة" تحقق مراكز متميزة في مؤشرات تجربة المريض للربع الأول من عام 2021م

"صحة بيشة" تحقق مراكز متميزة في مؤشرات تجربة المريض للربع الأول من عام 2021م

أمير جازان يوجّه بعدم التهاون في رصد مخالفات إجراءات "كورونا"

أمير جازان يوجّه بعدم التهاون في رصد مخالفات إجراءات "كورونا"

"النيابة العامة": تنفيذ أكثر من 86610 إجراءات في 5 أيام

"النيابة العامة": تنفيذ أكثر من 86610 إجراءات في 5 أيام

الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية

الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية