أخبار عاجلة

"مدني جدة" يسيطر على حريق بشقة سكنية بحي الواحة شمال المحافظة -
"تصفية": حررنا مساحات في مختلف مناطق المملكة وسوف نعرضها للبيع قريبًا -
يتخذ الشباب السعودي خياراً استراتيجياً لشغل الوظائف .. ما مزايا ومكاسب برنامج نطاقات المطور؟ -
مساء اليوم.. أمطارٌ خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من الطائف -
الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب -
60 ألف طن ..."سالك" تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة -
"إمام قباء" عقب قصر الميكروفونات للأذان: الإقامة ليست لإسماع الناس خارج المسجد -
خادم الحرمين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لجنة الإدارة بـ"الشورى" تناقش التقرير السنوي لمؤسسة التقاعد

Print
لجنة الإدارة بـ"الشورى" تناقش التقرير السنوي لمؤسسة التقاعد لجنة الإدارة بـ"الشورى" تناقش التقرير السنوي لمؤسسة التقاعد
بمشاركة المحافظ محمد بن طلال النحاس وعدد من المسؤولين

لجنة الإدارة بـ

عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية، إحدى اللجان المتخصصة، في مجلس الشورى اجتماعاً "عبر الاتصال المرئي" برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بخاري، لمناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي1441 / 1442هـ, بمشاركة محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس وعدد من مسؤولي المؤسسة.

وشهد الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس، أعضاء اللجنة استعراض أبرز ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد وما تقدمه من خدمات للمشتركين، وما أنجز خلال عام التقرير، مع استعراض لاستثمارات المؤسسة.

وناقش المجتمعون إدارة وتنمية موارد المؤسسة المالية وتبني أفضل الحلول للحفاظ على استدامة استثماراتها من أي متغيرات اقتصادية والتوسع في الاستثمارات بما يحقق الاستقرار المالي لها.

وفي نهاية الاجتماع؛ طرح أعضاء اللجنة عدة أسئلة حول عدد من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بتقرير المؤسسة العامة للتقاعد، وأجاب مسؤولو المؤسسة عنها, وذلك تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة ورأيها بشأن التقرير للعرض أمام المجلس للمناقشة في إحدى الجلسات العامة القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الإدارة والموارد البشرية ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"صحة بيشة" تحقق مراكز متميزة في مؤشرات تجربة المريض للربع الأول من عام 2021م

"صحة بيشة" تحقق مراكز متميزة في مؤشرات تجربة المريض للربع الأول من عام 2021م

أمير جازان يوجّه بعدم التهاون في رصد مخالفات إجراءات "كورونا"

أمير جازان يوجّه بعدم التهاون في رصد مخالفات إجراءات "كورونا"

"النيابة العامة": تنفيذ أكثر من 86610 إجراءات في 5 أيام

"النيابة العامة": تنفيذ أكثر من 86610 إجراءات في 5 أيام

الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية

الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية