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"العمري" يزور معسكر منتخب التايكوندو فى أبها ويحفز اللاعبين

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استعدادًا لتمثيل بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد "طوكيو"

زار رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد بن طالع العمري معسكر السعودي للتايكوندو المقام حالياً في مدينة أبها استعداداً للمشاركة في التصفيات الأولمبية المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

واطلع "العمرى" على سير البرنامج التدريبي ثم عقد اجتماعًا بالفريق حثهم فيه على بذل الجهد وتمثيل الوطن خير تمثيل.

كما قام بجولة في مركز أبعاد الرياضي الذي يستضيف المعسكر وأبدى إعجابه بما شاهده من تجهيزات متكاملة تساهم في إنجاح البرامج والمعسكرات الرياضية للمنتخبات الوطنية ضمن التعاون المشترك بين الاتحاد والجهات المختلفة..

وأهدى "العمرى" في الختام درع الاتحاد السعودي للتايكوندو للرئيس التنفيذي للمركز وهدايا تذكاريه للمشرفين، تقديراً لهم على ما قدموه من جهود لإنجاح المعسكر، متمنياً لهم التوفيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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