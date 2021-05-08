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5 مصليات وأكثر من 532 جامعاً ومسجداً مجهّزة وقائياً لعيد الفطر بالطائف

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5 مصليات وأكثر من 532 جامعاً ومسجداً مجهّزة وقائياً لعيد الفطر بالطائف 5 مصليات وأكثر من 532 جامعاً ومسجداً مجهّزة وقائياً لعيد الفطر بالطائف
داعيةً المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا"

5 مصليات وأكثر من 532 جامعاً ومسجداً مجهّزة وقائياً لعيد الفطر بالطائف

أكملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف، تهيئة وتجهيز 5 مصليات للعيد ستقام فيها الصلاة، وهي: مصلى العيد بالخالدية على طريق الهدا - مكة المكرّمة، ومصلى العيد بالردف، ومصلى العيد بالقيم على طريق السيل - مكة المكرّمة، ومصلى العيد بالحوية شارع الستين، ومصلى العيد بليا، وما يقارب من 532 جامعاً ومسجداً في جميع أرجاء المحافظة، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

ورُوعي في تقسيمها الشمولية والتوزيع العادل لمختلف الأحياء للتخفيف عن بعض الجوامع وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المقدمة من الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الإدارة، في بيان لها، أن المساجد المساندة التي جرى تسجيلها بلغت 215 جامعاً ومسجداً مؤقتاً ستقام فيها الصلاة، إضافة إلى 317 جامعاً معتمداً، داعيةً جميع المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بإحضار السجادة الخاصة، والالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍ وآخر، مع ضرورة لبس الكمامة وتجنب المصافحة بجميع صورها وأشكالها، وإتاحة الفرصة للمصلين عند الدخول والخروج من بيوت الله، وعدم التزاحم على أبواب المساجد، علماً بأنه يُنادى للصلاة في الساعة 5:58 دقيقة صباحاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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