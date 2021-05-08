معهد العاصمة النموذجي يُقيم حفلاً ختامياً ومسيرة افتراضية للخريجين

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عُرض على قناة اليوتيوب.. عروض تقديمية وكلمات شكر وثناء

رعى القائد العام لمعهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم؛ مساء الخميس ٢٤ رمضان لعام ١٤٤٢هـ، الحفل الختامي ومسيرة الخريجين الافتراضية الذي عُرض على قناة اليوتيوب الخاصة بالمعهد.

وأوضح مشرف الإعلام والاتصال بالمعهد محمد الشهري؛ أنه بعد السلام الملكي بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم مسيرة الخريجين الافتراضية ثم كلمة لراعي الحفل القائد العام للمعهد عادل الطخيم؛ الذي قدّم التهنئة للطلاب الخريجين، ولأولياء أمورهم متمنياً لهم التوفيق في مرحلتهم القادمة، موجهاً الشكر لمنسوبي القسم الثانوي خاصة والمعهد عامة، على جهودهم المبذولة خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية.

وأضاف الشهري؛ تم تقديم عرض مرئي لمشاعر الطلاب الخريجين، تلاه كلمة قائد القسم الثانوي سعد الدعيلج؛ الذي وجّه الشكر والتقدير للطلاب الخريجين ولأسرهم لتغلبهم على هذه الظروف الاستثنائية ومواصلتهم تلقي العلم، داعياً لهم بالتوفيق، ثم قصيدة لمحمد الخليف؛ مساعد القائد العام للشؤون التعليمية بعنوان (تهنئة للخريجين)، وكلمة الطلاب الخريجين قدّمها الطالب عبدالله العصيمي؛ الذي وجّه الشكر والتقدير وخالص الدعاء للأسرة التعليمية في معهد العاصمة النموذجي على ما بذلوه من جهد في الأعوام السابقة وفي هذا العام الاستثنائي موجهاً التهنئة لزملائه الخريجين.

ولفت إلى أنه تمّت مشاهدة عرض مرئي لمشاعر معلمي القسم الثانوي، تلاه عرض مرئي لأنشطة وإنجازات المعهد خلال العام الدراسي ١٤٤٢هـ.