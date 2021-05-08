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على الهواء مباشرة.. تابع تحليق الصاروخ الصيني التائه قُبيل سقوطه

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على الهواء مباشرة.. تابع تحليق الصاروخ الصيني التائه قُبيل سقوطه على الهواء مباشرة.. تابع تحليق الصاروخ الصيني التائه قُبيل سقوطه
قطعة وزنها 18 طناً تعود إلى غلاف الأرض غداً وسط شغف عالمي

على الهواء مباشرة.. تابع تحليق الصاروخ الصيني التائه قُبيل سقوطه

شغفٌ كبيرٌ يلف العالم بأكمله في الأيام الأخيرة ومتابعاتٌ باهتمامٍ متزايد للتطورات حول قضية الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة عقب إطلاقه، في انتظار سقوط حطامه.

وأصبح بإمكان رواد الإنترنت متابعة تحليق الصاروخ الصيني التائه Long March 5B مباشرة على الهواء عبر الرابط التالي إلى "يوتيوب".

ومن المتوقع، وفق " اليوم" أن تعود مرحلة الصاروخ الخارجة عن السيطرة التي يبلغ وزنها 18 طناً إلى غلاف الأرض يوم غد التاسع من مايو.

وتثير هذه القضية بالغ الاهتمام والقلق في العالم، على الرغم من إصرار الصين على أنه "من المستبعد جداً" إلحاق أيّ ضرر من جرّاء سقوط حطام الصاروخ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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