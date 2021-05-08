أخبار عاجلة

"مدني جدة" يسيطر على حريق بشقة سكنية بحي الواحة شمال المحافظة -
"تصفية": حررنا مساحات في مختلف مناطق المملكة وسوف نعرضها للبيع قريبًا -
يتخذ الشباب السعودي خياراً استراتيجياً لشغل الوظائف .. ما مزايا ومكاسب برنامج نطاقات المطور؟ -
مساء اليوم.. أمطارٌ خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من الطائف -
الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب -
60 ألف طن ..."سالك" تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة -
"إمام قباء" عقب قصر الميكروفونات للأذان: الإقامة ليست لإسماع الناس خارج المسجد -
خادم الحرمين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية -
الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب -
60 ألف طن ..."سالك" تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صناعة الثوب الأغلى .. عن تمني مطرز قصب أن يكون أحد خدّام الكعبة المشرّفة

Print
"سامي مزين": مشاركتي في معرض القرآن الكريم شرفٌ عظيم وأسئلة الزوّار تسعدني

صناعة الثوب الأغلى .. عن تمني مطرز قصب أن يكون أحد خدّام الكعبة المشرّفة

الحب والشوق والتقدير، قاده إلى أن يكون أحد العاملين في صناعة الثوب الأغلى في التاريخ بـ 20 مليون ريال.

تفصيلاً، يقول سامي حسن مزين؛ وهو أحد مطرزي القصب بمجمع الملك عبدالعزيز لصناعة ثوب الكعبة المشرّفة، خلال مشاركته في قسم الكعبة المشرّفة في معرض القرآن الكريم، والمقام في التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك: "حبي وشوقي وتقديري للكعبة المشرّفة قادني إلى أشرف وأعز المهن وهي خياطة ثوب الكعبة المشرّفة، كنت أتمنى أن أكون أحد خدّام الحرمين الشريفين، وخاصة الكعبة المشرّفة".

وأضاف: "تقدمت للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بطلب توظيف وتمّ قبولي -ولله الحمد- فبعد القبول التحقت بدورة تدريبية في المعهد المهني مدتها (٩) أشهر، ثم بدأت في ممارسة العمل واكتساب الخبرة من زملائي الذين تجاوزت خبرة بعضهم (٣٠) عاماً".

وقال "مزين": "أنا أعمل بصناعة كسوة الكعبة منذ خمس سنوات، وأجد المتعة والدعم اللذين يقودانني دائماً إلى التميز في عملي.

وذكر أن مشاركته في معرض القرآن الكريم ومقابلته للزوّار شرفٌ له، وأنه يسعد بأسئلة الزوّار والرد عليها عن كيفية الخياطة والتطريز والأدوات المستخدمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية : نتابع إجراءات المسافرين من وإلى الأردن

السعودية : نتابع إجراءات المسافرين من وإلى الأردن

الوجهات السياحية السعودية في مرمى 180 ألف وكالة عالمية.. هنا التفاصيل

الوجهات السياحية السعودية في مرمى 180 ألف وكالة عالمية.. هنا التفاصيل

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10343.86 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10343.86 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10343.86 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10343.86 نقطة