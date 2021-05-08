تسهيلات ورقي وأمان.. قاصدو المسجد النبوي يبلورون صورة الخدمات

★ ★ ★ ★ ★

عبادة تُؤدَّى براحة واطمئنان وسط منظومة كاملة تشدّد على الاحترازات

أشاد عددٌ من قاصدي المسجد النبوي بالخدمات المقدمة لهم من حكومة المملكة، والإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية التي يُعمل بها حرصاً على سلامتهم في ظل جائحة كورونا.

ومن القاصدين، أكّد إبراهيم عيد الصاعدي؛ على ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين من إجراءات احترازية وتعليمات، مضيفاً أن ما شاهده خلال ذهابه لأداء الفريضة من تنظيم وتشديد في تطبيق الاحترازات يدل على الاهتمام بقاصدي مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وأوضح أحمد الجهني؛ أن المملكة وفّرت الخدمات والتسهيلات كافة في ظل جائحة كورونا لقاصدي المسجد النبوي لأداء عباداتهم بكل راحة واطمئنان وأمان، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة الأمن والاستقرار.

بدوره، أشار محمد الأنصاري؛ إلى أن المملكة تقوم بجهود جبارة في توفير جميع الخدمات والتسهيلات وتقديم فائق العناية وجليل الرعاية لضيوف المسجد النبوي، مشيراً إلى حرص المسؤولين كافة على تقديم أفضل الخدمات لقاصديه.

وعبّر محمد محيي الدين أحمد من السودان، عن شكره على حسن التعامل الراقي والأخلاقي والإنساني من رجال الأمن ومن العاملين بالمسجد النبوي لتوفير الخدمات التي يحتاج إليها قاصدوه كافة، بما يدل ويوثّق اهتمام المملكة وقيادتها الرشيدة -أيدها الله- بقاصدي الحرمين الشريفين، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة.