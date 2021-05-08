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بارما يودّع الكالتشيو

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بارما يودّع الكالتشيو بارما يودّع الكالتشيو

لحق بارما بكروتوني الى الدرجة الثانية الإيطالية بعد ثلاثة مواسم في دوري الأضواء، بعد خسارته أمس الاثنين بهدف نظيف أمام مضيفه تورينو في ختام المرحلة الرابعة والثلاثين أمس الاثنين.

سجل الكوسوفي مرغيم فويفودا هدف الفوز في الدقيقة 63 ليتجمد رصيد بارما عند 20 نقطة في المركز ما قبل الأخير على بعد 12 نقطة من كالياري الذي يحتل أول مراكز المنطقة الآمنة قبل أربع مراحل من النهاية.

ولكن في ظل تفوق كالياري في المواجهتين المباشرتين، بات حكمًا مستحيلا على فريق المدرب روبرتو دافيرسا البقاء في دوري النخبة.

فيما حصد تورنيو ثلاث نقاط مهمة في معركة البقاء وتقدم الى المركز الخامس عشر على بعد ثلاث نقاط من بينيفينتو الثامن عشر أول مراكز الهبوط.

خلال تسعينات القرن الماضي، كان بارما من أفضل الفرق الإيطالية وقوة ضاربة في أوروبا، حيث فاز بكأس الاتحاد الأوروبي (يوروباليغ حاليًا) عامي 1995 و1999، وكأس الكؤوس الأوروبية عام 1993.

أدى الانهيار المالي إلى هبوطه من الدرجة الأولى في العام 2015 الى الرابعة، ليواصل تدريجيًا صعوده الى دوري الأضواء في العام 2018.

وكالات

كوورة

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