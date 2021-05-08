فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي

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أنقذه تحرك سريع لموظف.. وفتح تحقيق بالحادث

كشف شريط فيديو مرعب عن اللحظة التي هرب فيها طفل، 9 سنوات، من رقابة والديه، وتسلل إلى أخطر مكان بمطار سانت بول الدولي في ولاية مينيسوتا الأمريكية، حين قفز فوق حزام نقل الحقائب الذي سحب الصبي إلى داخله مع الحقائب، ولم ينقذه إلا انتباه أحد موظفي المطار الذي بادر بإيقاف حزام نقل الحقائب قبل أن يواصل سحب الطفل.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم السبت الماضي، بمطار سانت بول الدولي في مدينة مينيابوليس الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن برنامج "صباح الخير يا أمريكا"، أن مغامرة الطفل الذي لم يذكر اسمه، بدأت عندما تخطى والديه أثناء فحص أمتعتهم، استعدادًا لرحلة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز.

ويظهر فيديو كاميرات المراقبة الطفل وهو جالس على يديه وركبتيه، ويقفز فوق حزام نقل الأمتعة، وبعدها سحبه الحزام إلى داخل أنبوب أنحشر فيه مع الأمتعة، بعدما اختفى خلف الحاجز.

وفي تلك اللحظة انتبه موظفو شركة دلتا، فقام أحدهم بإغلاق الحزام الناقل على الفور، بالفعل تمكن الصبي من الخروج من الأنبوب، لكنه قفز إلى حزام ناقل آخر أخذه إلى منطقة فحص الحقائب عبر شاشة المراقبة وهناك تمكنت الشرطة من إيقاف الصبي.

وقال المتحدث باسم المطار، بات هوجان: إن الطفل وعائلته كانوا جزءًا من مجموعة تضم حوالي 20 شخصًا، مما سهل عليه الهرب دون أن يلاحظه أحد.

وأضاف هوجان: "كان هناك الكثير من الارتباك لأن هناك الكثير من الأشخاص في المجموعة". كانوا جميعًا يفحصون حقائبهم ويضعونها على الناقلات، واختفى الطفل في ثوان، لكن تدخلت الشرطة وتمكنت من توقيفه خلال خمس دقائق انتقل فيها بين حزامين لنقل الأمتعة دون أن يصاب بأذى.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، قال المطار إنه "يحقق في الحادث بالتعاون مع شركة دلتا" وسيعمل مع شركات الطيران لمنع تكرار هذا الموقف.