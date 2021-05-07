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مناقشة أول رسالة دكتوراه متخصصة في الرعاية التلطيفية الدينية

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مناقشة أول رسالة دكتوراه متخصصة في الرعاية التلطيفية الدينية مناقشة أول رسالة دكتوراه متخصصة في الرعاية التلطيفية الدينية
قدمها الهاملي بعنوان "المسائل العقدية المتعلقة بمرضى الطب التلطيفي"

مناقشة أول رسالة دكتوراه متخصصة في الرعاية التلطيفية الدينية

تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ الاستراتيجية والتي تعتبر "تطوير الرعاية في المجال الصحي" أحد مجالاتها الرئيسة الثمانية، والتي كان من ضمن أنظمتها الستة لنموذج الرعاية الصحية الحديث تمكين الرعاية التلطيفية وتوفيرها في أعلى المستويات.. فقد تمت في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، مناقشة أول رسالة دكتوراه متخصصة في مجال الرعاية التلطيفية الدينية، وهي مقدمة من الباحث محمد بن عبدالمحسن الهاملي، بعنوان "المسائل العقدية المتعلقة بمرضى الطب التلطيفي".

وتميزت الرسالة العلمية التي جاءت في ٧٤٨ صفحة بإجراء دراسة ميدانية على المرضى المنومين في قسم الطب التلطيفي في مدينة الملك فهد الطبية "KFMC" وخلصت إلى نتائج مهمة في هذا المجال التلطيفي لهذه الفئة الغالية علينا جميعًا، واستحق الباحث بهذه الأطروحة العلمية الحصول على الدرجة العالمية "الدكتوراه" بتقدير ممتاز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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