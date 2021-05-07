"بر الشرائع" تساهم بـ134 ألف ريال لسد احتياجات الأيتام والأرامل بالأحياء المختلفة

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كما قدَّمت 61 ألفًا مساعدات مالية لبرنامج تفريج كربة ووزَّعت 1211 سلة غذائية

أسهمت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة بمساعدات مالية بلغت 134700 ألف ريال لـ680 مستفيدًا، كما وزَّعت 1211 سلة غذائية في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع بمكة المكرمة.

وكشف المدير العام للجمعية بندر بن صالح سمارة أن الجمعية سلمت مساعدات مالية قدرت بـ 73700 ريال للأرامل والأيتام، كما قدمت 61 ألف ريال مساعدات مالية لبرنامج تفريج كربة، ووزعت 1211 سلة غذائية، و400 بطاقة شرائية، كما وزعت 3960 كرتون سقيا ماء للمستفيدين المسجلين بالجمعية، وأسهمت في تسليم 6 أجهزة كهربائية و100 كرتون تمر، وذلك خلال تقريرها لشهر إبريل المنصرم.

وأكدت الجمعية أنها مستمرة في تقديم كل الخدمات والمساعدات لمساندة الأسر المحتاجة في حدودها الجغرافية تحت إشراف مركز التنمية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتكامل مع الجهات الأخرى، ضمن توجيهات وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين.