أخبار عاجلة

يتخذ الشباب السعودي خياراً استراتيجياً لشغل الوظائف .. ما مزايا ومكاسب برنامج نطاقات المطور؟ -
مساء اليوم.. أمطارٌ خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من الطائف -
الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب -
60 ألف طن ..."سالك" تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة -
"إمام قباء" عقب قصر الميكروفونات للأذان: الإقامة ليست لإسماع الناس خارج المسجد -
خادم الحرمين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية -
الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب -
60 ألف طن ..."سالك" تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة -
"إمام قباء" عقب قصر الميكروفونات للأذان: الإقامة ليست لإسماع الناس خارج المسجد -
خادم الحرمين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بر الشرائع" تساهم بـ134 ألف ريال لسد احتياجات الأيتام والأرامل بالأحياء المختلفة

Print
كما قدَّمت 61 ألفًا مساعدات مالية لبرنامج تفريج كربة ووزَّعت 1211 سلة غذائية

أسهمت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة بمساعدات مالية بلغت 134700 ألف ريال لـ680 مستفيدًا، كما وزَّعت 1211 سلة غذائية في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع بمكة المكرمة.

وكشف المدير العام للجمعية بندر بن صالح سمارة أن الجمعية سلمت مساعدات مالية قدرت بـ 73700 ريال للأرامل والأيتام، كما قدمت 61 ألف ريال مساعدات مالية لبرنامج تفريج كربة، ووزعت 1211 سلة غذائية، و400 بطاقة شرائية، كما وزعت 3960 كرتون سقيا ماء للمستفيدين المسجلين بالجمعية، وأسهمت في تسليم 6 أجهزة كهربائية و100 كرتون تمر، وذلك خلال تقريرها لشهر إبريل المنصرم.

وأكدت الجمعية أنها مستمرة في تقديم كل الخدمات والمساعدات لمساندة الأسر المحتاجة في حدودها الجغرافية تحت إشراف مركز التنمية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتكامل مع الجهات الأخرى، ضمن توجيهات وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
يتخذ الشباب السعودي خياراً استراتيجياً لشغل الوظائف .. ما مزايا ومكاسب برنامج نطاقات المطور؟

يتخذ الشباب السعودي خياراً استراتيجياً لشغل الوظائف .. ما مزايا ومكاسب برنامج نطاقات المطور؟

مساء اليوم.. أمطارٌ خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من الطائف

مساء اليوم.. أمطارٌ خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من الطائف

الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب

الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب

60 ألف طن ..."سالك" تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة

60 ألف طن ..."سالك" تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة