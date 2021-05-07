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بخماسية في مرمى الشباب.. الهلال على بُعد خطوة من لقب الدوري

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ارتفع رصيده ليصل عند النقطة رقم 51 في المركز الأول

بخماسية في مرمى الشباب.. الهلال على بُعد خطوة من لقب الدوري

بات نادي الهلال على بُعد خطوة واحدة من تحقيق لقب الدوري السعودي بعدما حقق فوزاً هاماً على نظيره الشباب في المسابقة.

وحقق الهلال فوزاً مثيرًا على الشباب بخمسة أهداف لهدف، ضمن مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وجاءت أهداف الزعيم عن طريق بافيتمبي غوميز هدفين وفيتو وناصر الدوسري ومحمد كنو، فيما سجل للشباب فابيو مارتينز.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال عند النقطة رقم 51 متفوقاً على الشباب صاحب المركز الثاني بثلاثة نقاط، حيث توقف رصيده عند النقطة رقم 48.

بخماسية في مرمى الشباب.. الهلال على بُعد خطوة من لقب الدوري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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