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بعد مقطع اتهام الرشوة.. بلدية المسارحة: رفعنا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية

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بعد مقطع اتهام الرشوة.. بلدية المسارحة: رفعنا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بعد مقطع اتهام الرشوة.. بلدية المسارحة: رفعنا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية
أكدت أن ما ذكره المواطن عارٍ من الصحة وأن اتهاماته مرفوضة جملة وتفصيلاً

بعد مقطع اتهام الرشوة.. بلدية المسارحة: رفعنا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية

عقبت بلدية محافظة أحد المسارحة على مقطع الفيديو المتداوَل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمواطن صوَّر مكاتب مقر البلدية، وقام بتصوير نفسه وهو يتحدث، ويتهم منسوبي البلدية بالرشوة.

وأوضحت بلدية محافظة أحد المسارحة أن ما ذكره المواطن عار من الصحة. كما يدعي المذكور أن لديه شيكًا جاهزًا للصرف بمبلغ قدره 18 مليونًا و700 ألف ريال. علمًا بأن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة.

أضافت: ورد للبلدية خطاب من إدارة الطرق والنقل، وبناء على ما جاء بخطاب إدارة الطرق فقد طلب المختصون بالبلدية من المواطن إحضار صورة من صكه، وكروكي للموقع الذي يدعي فيه نزع الملكية لصالح الشارع، إلا أن المذكور لم يتجاوب.

وتابعت: بإحضار المطلوب فإن المذكور يتهم منسوبي البلدية بالرشوة، وهذا لا نرضاه جملة وتفصيلاً.

وأردفت البلدية: رفعنا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكور حيال كل ما ذكره.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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