أخبار عاجلة

يتخذ الشباب السعودي خياراً استراتيجياً لشغل الوظائف .. ما مزايا ومكاسب برنامج نطاقات المطور؟ -
مساء اليوم.. أمطارٌ خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من الطائف -
الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب -
60 ألف طن ..."سالك" تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة -
"إمام قباء" عقب قصر الميكروفونات للأذان: الإقامة ليست لإسماع الناس خارج المسجد -
خادم الحرمين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية -
الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب -
60 ألف طن ..."سالك" تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة -
"إمام قباء" عقب قصر الميكروفونات للأذان: الإقامة ليست لإسماع الناس خارج المسجد -
خادم الحرمين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مقيم صربي لـ"سبق": طبقت حقوق الإنسان في أجمل صورها بجائحة كورونا

Print
نوّه بالتطور الذي شهدته المملكة خلال السنوات القليلة الماضية

مقيم صربي لـ

أكد السيد "ماركو" صربي مقيم بالسعودية أن جائحة كورونا كشفت الوجه الحقيقي لإنسانية التي عجزت عن تقديمها كبريات الدول التي تدعي ذلك، مبينًا أن المقيم على أرض السعودية شاهد تلك الجهود وعاش في أمان.

وقال "ماركو" في تصريح لـ"سبق": السعودية بلد متطور وجميل والعيش فيه ممتع، حيث العادات والتقاليد والموروث الشعبي التي يتكيف معها كل من يأتي لها.

وبين "ماركو" أن مستهدفات وروية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد سارت بالسعودية في وتيرة متسارعة للانفتاح على العالم الذي أصبح قرية واحدة بسبب التكنلوجيا والتقدم الرقمي.

وختم المقيم الصربي تصريحه لـ"سبق" قائلًا: أدعو الأوروبيين لزيارة المملكة والتعرف على ثقافتها وموروثها وطبيعة شعبها الكريم، متمنياً للجميع أن يعيشوا بأمن وسلام واستقرار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية : نتابع إجراءات المسافرين من وإلى الأردن

السعودية : نتابع إجراءات المسافرين من وإلى الأردن

الوجهات السياحية السعودية في مرمى 180 ألف وكالة عالمية.. هنا التفاصيل

الوجهات السياحية السعودية في مرمى 180 ألف وكالة عالمية.. هنا التفاصيل

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10343.86 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10343.86 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10343.86 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10343.86 نقطة