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الخطوط : الدول الـ 20 "المحظورة" تخص المقيمين القادمين إلى المملكة

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مع التقيد والالتزام بإجراءات السفر للدولة المغادر إليها

الخطوط السعودية: الدول الـ 20 

أوضحت الخطوط عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، أنه لم يتم تحديد أي دولة يحظر إليها السفر بالنسبة للسعوديين، مع التقيد والالتزام بإجراءات السفر للدولة المغادر إليها.

وردَّ الحساب الرسمي للخطوط السعودية على أحد المواطنين بخصوص الدول المحظورة؛ "أن الوجهات المحظورة محددة من قبل الجهات المختصة للمقيمين القادمين منها للمملكة وليس المواطنين".

يذكر أنه سيتم رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة من صباح يوم الاثنين ٥ شوال الموافق 17 مايو 2021، وكانت الخطوط السعودية قد شددت على الراغبين في السفر التحقق من أحدث المعلومات حول الشروط والإرشادات المطلوبة للسفر من المصادر الرسمية والمصرح لها قبل السفر.

الخطوط السعودية: الدول الـ 20 

الخطوط السعودية: الدول الـ 20 

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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