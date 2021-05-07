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نائب وزير السياحة: نستعد لاستقبال السياح من الخارج في 17 مايو الجاري

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نائب وزير السياحة: نستعد لاستقبال السياح من الخارج في 17 مايو الجاري نائب وزير السياحة: نستعد لاستقبال السياح من الخارج في 17 مايو الجاري
93 شركة جديدة دخلت سوق السياحة في  قدمت 120 مليار ريال

نائب وزير السياحة: نستعد لاستقبال السياح من الخارج في 17 مايو الجاري

أكدت الأميرة هيفاء آل سعود، نائب وزير السياحة للاستراتيجية والاستثمار في وزارة السياحة، أن السعودية تستعد لاستقبال السياح الأجانب بدءًا من 17 مايو الجاري.

وأضافت بأن "قطاع السياحة يستقبل السياح الأجانب من 2019 إلا أنه خلال جائحة كورونا كانت المهمة الأولى هي سلامة وأمن المواطنين والمقيمين في السعودية. وقد استطعنا توفير اللقاح، ووصلنا لمرحلة تُمكّننا من فتح المنافذ البرية والجوية".

ولفتت الأميرة إلى دخول 93 شركة جديدة إلى سوق السياحة في السعودية، والحكومة قدمت 120 مليار ريال كمحفزات لمواجهة آثار كورونا، وحجم الإنفاق الداخلي ارتفع 33 % خلال الصيف الماضي، وفقًا لـ"العربية".

وبيّنت أنه في 2018 كانت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي 3.2 %، تساوي 147 مليار من حجم الإنفاق، وفي 2019 بلغت 169 مليار ريال بنسبة 3.5 %، وفي 2020 بسبب كورونا نزل حجم الإنفاق إلى 63 مليار ريال بسبب إجراءات كورونا المتعلقة باستقبال الحجاج والمعتمرين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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