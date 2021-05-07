السفير الباكستاني بالمملكة: سيتم توقيع 5 اتفاقيات خلال زيارة رئيس الوزراء

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قال لـ"سبق": إن العلاقات بين السعودية وباكستان كالجسدين في روح واحد

أكد سفير باكستان لدى المملكة الفريق المتقاعد بلال أكبر، عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية.

وتفصيلاً، قال السفير الباكستاني خلال حديثه لـ"سبق": ترتبط باكستان والسعودية بالعلاقات التاريخية والاقتصادية والثقافية والدينية، وتمتد هذه العلاقات منذ عقود والعلاقات بين البلدين كالجسدين في روح واحد وقيادة كلا البلدين يتبادلان الزيارات مما يعزز أواصر الترابط والتلاحم، واليوم نشهد زيارة رئيس الوزراء عمران خان للمملكة العربية السعودية.

وكشف السفير الباكستاني أنه سيتم التوقيع على خمس اتفاقيات بين البلدين مما يعود بالنفع والرخاء على الشعبين الشقيقين إن شاء الله.المملكة العربية السعودية باكستان السعودية