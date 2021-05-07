أخبار عاجلة

يتخذ الشباب السعودي خياراً استراتيجياً لشغل الوظائف .. ما مزايا ومكاسب برنامج نطاقات المطور؟ -
مساء اليوم.. أمطارٌ خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من الطائف -
الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب -
60 ألف طن ..."سالك" تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة -
"إمام قباء" عقب قصر الميكروفونات للأذان: الإقامة ليست لإسماع الناس خارج المسجد -
خادم الحرمين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية -
الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب -
60 ألف طن ..."سالك" تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة -
"إمام قباء" عقب قصر الميكروفونات للأذان: الإقامة ليست لإسماع الناس خارج المسجد -
خادم الحرمين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السفير الباكستاني بالمملكة: سيتم توقيع 5 اتفاقيات خلال زيارة رئيس الوزراء

Print
السفير الباكستاني بالمملكة: سيتم توقيع 5 اتفاقيات خلال زيارة رئيس الوزراء السفير الباكستاني بالمملكة: سيتم توقيع 5 اتفاقيات خلال زيارة رئيس الوزراء
قال لـ"سبق": إن العلاقات بين وباكستان كالجسدين في روح واحد

السفير الباكستاني بالمملكة: سيتم توقيع 5 اتفاقيات خلال زيارة رئيس الوزراء

أكد سفير باكستان لدى المملكة الفريق المتقاعد بلال أكبر، عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية.

وتفصيلاً، قال السفير الباكستاني خلال حديثه لـ"سبق": ترتبط باكستان والسعودية بالعلاقات التاريخية والاقتصادية والثقافية والدينية، وتمتد هذه العلاقات منذ عقود والعلاقات بين البلدين كالجسدين في روح واحد وقيادة كلا البلدين يتبادلان الزيارات مما يعزز أواصر الترابط والتلاحم، واليوم نشهد زيارة رئيس الوزراء عمران خان للمملكة العربية السعودية.

وكشف السفير الباكستاني أنه سيتم التوقيع على خمس اتفاقيات بين البلدين مما يعود بالنفع والرخاء على الشعبين الشقيقين إن شاء الله.المملكة العربية السعودية باكستان السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية : نتابع إجراءات المسافرين من وإلى الأردن

السعودية : نتابع إجراءات المسافرين من وإلى الأردن

الوجهات السياحية السعودية في مرمى 180 ألف وكالة عالمية.. هنا التفاصيل

الوجهات السياحية السعودية في مرمى 180 ألف وكالة عالمية.. هنا التفاصيل

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10343.86 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10343.86 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10343.86 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10343.86 نقطة