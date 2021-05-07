"آل عثمان": ما يقدمه سمو ولي العهد من خدمات وإنجازات لا تخفى على أحد

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أكد أن الجمعيات الخيرية حظيت بدعم كبير وقرارات مهمة لدعمها

قال الدكتور عثمان بن عبد العزيز آل عثمان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم: "يشرِّفُني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، وأسر ذوي صعوبات التعلم أن أرفعَ أسمى آيات الشكر والولاء والمحبة لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله تعالى- على الدعم السخي للجهات الخيرية".

وأعرب "آل عثمان" عن السعادة والابتهاج بهذه المناسبة العظيمة، مؤكداً أنه لا يخفى على أحد ما يقوم به سموه الكريم من خدمات وإنجازات كبرى تخدم الوطن والمواطن والمقيم، وما له من وقفات شامخة أثمرت مكانةً سامية لبلادنا الغالية يُنظر إليها بعيون التقدير والإجلال.

وأضاف "أشير بكلِّ فخرٍ وسعادةٍ بكلِّ ما تحظى به الجمعيات الخيرية في بلادنا الغالية، فقد حظيت بنصيب وافرٍ من المشروعات والقرارات التي أسهمت في تسارع تطويرها وتحفيزها؛ لتقديم خدمات وبرامج توعوية ونوعية لخدمة المواطن والمقيم بطرق حديثةٍ ومتطورة تواكب التّقدُّم العلميَّ والعمليَّ بإشرافٍ ومتابعةٍ من أهل الاختصاص؛ لتكون وجميع المنتسبين إليها على درجة عالية من الكفاءات الوطنية التي تحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة رعاها الله تعالى".

وتابع "أصبح العمل الخيري والإنساني موضع إعجاب وتقدير وفخر واعتزاز من الجهات الخيرية التي تبذل كلَّ السبل من أجل الوطن وأبنائه، بما يضمن المزيد من التقدم والتطور على كافة المجالات".

وختم حديثه قائلا: "عشت لنا فخراً وَعَزَا يا ولي العهد الأمين وحفظك الباري، وحفظ البلاد والعباد من كلِّ سوءٍ، وجعل المملكة بلداً آمناً، وحصناً للإسلام والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها".