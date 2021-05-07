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بمشاركة 32 يتيمًا ويتيمة.. "حضانة الرياض" تختتم مسابقة تحفيظ القرآن

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انطلقت في بداية رمضان بإشراف نخبة من المدربات بجمعية الدعوة بالروضة

بمشاركة 32 يتيمًا ويتيمة..

اختتمت دار الحضانة الاجتماعية "فلل الربوة" مساء أمس، وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد بالروضة؛ مسابقة "حفظ القرآن الكريم" التي انطلقت مع بداية شهر رمضان المبارك.

وشارك بالمسابقة التي تضمنت حفظ جزأَي "عم وتبارك" 32 مستفيدًا ومستفيدة من المشمولين بالرعاية داخل دور "الحضانة الاجتماعية بالرياض والحضانة الاجتماعية بفلل الربوة، والتربية الاجتماعية بالدرعية ورعاية المسنات ومركز التأهيل الشامل للإناث بالملز".

وتم تنظيم سلسلة من حلقات التحفيظ والتجويد تحت إشراف نخبة من المدربات والداعيات في جمعية الدعوة بالروضة، يتخللها تصحيح للتلاوة وتفسير للآيات، وفي ختام المسابقة كُرم المشاركون بهدايا تذكارية وجوائز ومكافآت.

يذكر أن هذه المسابقة تعتبر إحدى ثمار تعاون دار الحضانة الاجتماعية "فلل الربوة" مع جمعية الدعوة والإرشاد بالربوة، والتي تشمل تنفيذ مجموعة من المبادرات الدينية لحفظ وتلاوة وتفسير القرآن الكريم طوال العام.

بمشاركة 32 يتيمًا ويتيمة..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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