رئيس وزراء الصومال يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة

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استقبله أمير منطقة مكة المكرمة بمطار الملك عبدالعزيز

وصل رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية محمد حسين روبلي، جدة، اليوم الجمعة، لأداء مناسك العمرة.

وتفصيلًا: كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة أحمد بن ظافر.