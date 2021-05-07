أخبار عاجلة

يتخذ الشباب السعودي خياراً استراتيجياً لشغل الوظائف .. ما مزايا ومكاسب برنامج نطاقات المطور؟ -
مساء اليوم.. أمطارٌ خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من الطائف -
الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب -
60 ألف طن ..."سالك" تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة -
"إمام قباء" عقب قصر الميكروفونات للأذان: الإقامة ليست لإسماع الناس خارج المسجد -
خادم الحرمين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية -
الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب -
60 ألف طن ..."سالك" تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة -
"إمام قباء" عقب قصر الميكروفونات للأذان: الإقامة ليست لإسماع الناس خارج المسجد -
خادم الحرمين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد .. معاناة أهالي وادي جبحة وجبل مصيدة ببلغازي مع طرقهم الوعرة

Print
ناشدوا أمير المنطقة ونائبه بتوجيه عاجل بصيانة الطرق بشكل دوري

شاهد .. معاناة أهالي وادي جبحة وجبل مصيدة ببلغازي مع طرقهم الوعرة

شكا أهالي وادي جبحة وجبل مصيدة ببلغازي التابعة لمحافظة العيدابي؛ من تعطل مصالحهم، بسبب سوء طرقهم، وعدم صيانتها بشكل دوري، رغم الشكاوى والمطالبات.

وتفصيلاً، على الرغم من تقديم الأهالي البلاغات للجهة المعنية، وتقديم عدة شكاوى من المواطنين، كان آخرها شكوى مقدمة من عدد من مشايخ قبائل بلغازي لمحافظ العيدابي، تحتفظ "سبق" بنسخة منها، إلا أن الجهة المسؤولة عن طرقهم لم تتجاوب حتى في أوقات الطوارئ، وسالكو تلك القرى متضررون من جراء الحوادث المأساوية بسبب سوء الطرق، وعدم صيانتها بالشكل المطلوب.

وبحسب الأهالي فإن المشكلة تفاقمت مع إعاقة وصول فرق طوارئ الكهرباء التي لم تستطع إصلاح الأعطال الكهربائية، فيما امتنعت وايتات السقيا من الوصول للأهالي لصعوبة الطرق.

وناشد الأهالي أمير المنطقة نائبه بتوجيه عاجل، لإنهاء معاناتهم وفك طرقهم الترابية الوعرة، وصيانتها بشكل مستمر، والتي تأثرت بشكل بالغ، لطول فترة عدم صيانتها، وزاد الأمر سوءاً مع هطول الأمطار والسيول التي تعرضت لها تلك القرى.

شاهد .. معاناة أهالي وادي جبحة وجبل مصيدة ببلغازي مع طرقهم الوعرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
يتخذ الشباب السعودي خياراً استراتيجياً لشغل الوظائف .. ما مزايا ومكاسب برنامج نطاقات المطور؟

يتخذ الشباب السعودي خياراً استراتيجياً لشغل الوظائف .. ما مزايا ومكاسب برنامج نطاقات المطور؟

مساء اليوم.. أمطارٌ خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من الطائف

مساء اليوم.. أمطارٌ خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من الطائف

الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب

الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب

60 ألف طن ..."سالك" تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة

60 ألف طن ..."سالك" تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة