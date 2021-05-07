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"الذَنوب" في سورة "الذاريات" آية قرآنية فُهمت خطأ.. فما الصحيح؟

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"الذَنوب" في سورة "الذاريات" آية قرآنية فُهمت خطأ.. فما الصحيح؟ "الذَنوب" في سورة "الذاريات" آية قرآنية فُهمت خطأ.. فما الصحيح؟
المعنى أن للمكذبين بالنبي نصيبًا من العذاب كنصيب الأمم السابقة

عيسى الحربي- سبق: يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 59 من سورة الذاريات يقول الرب تبارك وتعالى: {فَإِنَّ لِلَّذِینَ ظَلَمُوا۟ ذَنُوبࣰا مِّثۡلَ ذَنُوبِ أَصۡحَـٰبِهِمۡ فَلَا یَسۡتَعۡجِلُونِ}، يظن بعض الناس أن معنى "ذنوباً" أي آثاماً، والصواب أن معنى ذَنوبا أي نصيباً، والمعنى أن للمكذبين بالنبي ﷺ نصيباً من العذاب كنصيب الأمم السابقة المهلكة المكذبة لأنبيائهم، فلا يستعجلوا وقوع العذاب والله تعالى أعلم.

يُشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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