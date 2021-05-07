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تسجيل 33 وفاة و 1220 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

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تسجيل 33 وفاة و 1220 اصابة بفيروس كورونا في الاردن تسجيل 33 وفاة و 1220 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (1220) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (716,923) حالة.

• سُجّلت (33) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8988) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (6.82%)، مقارنة مع (7.78%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (17,877) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,781,275) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (2097) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (696,524) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (11,411) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (120) حالة، فيما غادرت (140) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1147) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 21%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 36%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 27%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 23%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 41%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 20%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 11%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 20%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 16%

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
348 في محافظة العاصمة عمّان.
304 في محافظة إربد، منها 52 في الرمثا.
108 في محافظة الزرقاء.
84 في محافظة البلقاء.
79 في محافظة المفرق.
62 في محافظة معان، منها 23 في البترا.
59 في محافظة الكرك.
43 في محافظة الطفيلة.
40 في محافظة جرش.
39 في محافظة عجلون.
27 في محافظة العقبة.
27 في محافظة مأدبا.

جي بي سي نيوز

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