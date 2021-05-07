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"المالكي": إنشاء المجلس التنسيقي "السعودي - الباكستاني"

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"المالكي": إنشاء المجلس التنسيقي "السعودي - الباكستاني" "المالكي": إنشاء المجلس التنسيقي "السعودي - الباكستاني"
في إطار المساعي الرامية لتعزيز العلاقات بين البلدين

أكّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان السفير نواف بن سعيد المالكي؛ أن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان؛ يتخللها إبرام عديد من الاتفاقيات.

جاء ذلك خلال حديثه لقناة ""، حيث كشف المالكي؛ أن من أهم هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس التنسيقي السعودي الباكستاني، ويترأس المجلس السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومن الجانب الباكستاني رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وأضاف المالكي؛ أن العلاقات بين البلدين علاقات متطورة ومتميزة، وأن هذه الاتفاقيات ستزيد العلاقات وتعمّق أواصر الترابط بين البلدين؛ المملكة العربية وجمهورية باكستان الإسلامية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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