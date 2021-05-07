منصة Retailo تختتم جولتها الاستثمارية التأسيسية بجمع 33 مليون ريال كاستثمارات إجمالية

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الأكبر على مستوى الشركات الناشئة في السعودية بقيادة شروق بارتنرز وAbercross القابضة

بعد تسعة أشهر فقط من بدء العمليات التشغيلية، نجحت Retailo في إغلاق جولة استثمار تأسيسية بقيمة 25.125 مليون ريال سعودي ( 6.7 مليون دولار أمريكي )، وهو أكبر رأس مال أولي جمعته شركة سعودية ناشئة.

وبذلك

ويعتبر تمويل "Retailo" من فئة ما قبل التمويل التأسيسي والذي قادته شركة شروق بارتنرز بقيمة 8.625 مليون ريال (2.3 مليون دولار أمريكي ) في أكتوبر 2020 هو أكبر تمويل حققته شركة ناشئة سعودية.

وقد تأسست Retailo التي يقع مقرها الرئيسي في الرياض، في عام 2020 على يد قادة شركة كريم السابقين وهم طلحة أنصاري ومحمد نوخيذ ووهاج أحمد.

وبفضل خبرتهم ودرايتهم الواسعة في مجال الشركات الناشئة؛ كان لهؤلاء القادة أدوار محورية في توسيع نطاق تطبيقات كريم وفودباندا وداراز.

وتضم القيادة العليا لشركة Retailo مجموعة متنوعة من الأشخاص ذوي الخبرة من شركات كريم وماكنزي وروكيت انترنت وأمازون وإيباي ودوبيزل وداراز وفودباندا.

ويحظى أعضاء الإدارة العليا في Retailo مجتمعين بعقود من الخبرة في إطلاق وتنمية الشركات في سبعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.

هذا؛ وتتمتع الشركة اليوم بحضور راسخ في أسواق دولتين من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وباكستان، ومن المتوقع أن تصبح لاعبًا رئيسًا في مجال التجارة بين الشركات عبر الإنترنت.

وقد توسّعت بسرعة مع مئات الآلاف من تجار التجزئة النشطين، ومئات من المنتجات والفريق المتنامي الذي يضم أكثر من 400 موظف.

ومنذ نشأتها؛حرص الفريق المؤسس لمنصة Retailo على عقد شراكات مع مستثمرين استراتيجيين يمكنهم إضافة قيمة والمساهمة ليس فقط بمنح رأس المال وإنما دعم رحلاتهم العملية الطموحة باستمرار.

وتلتزم شركة شروق بارتنرز، التي قادت جولتي الاستثمار غير المسبوقتين كجزء من مهمتها المتمحورة حول قيادة مراحل الاستثمار المبكرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التزامًا راسخًا بدعم الفريق وتوفير الاستثمار اللازم لمنصة الخدمات الالكترونية بين الشركات.

وتوفر Retalio قاعدة قوية من المستثمرين ذوي الوجود الراسخ إقليميًا والانتشار القوي عالميًا، حيث أن هؤلاء المستثمرون يتضمنون شركة Abercross القابضة التي تتخذ من لندن مقرًا لها، والتي تعمل على تمكين الشركات والمؤسسات العائلية السعودية والدولية من الاستثمار.

ويتضمن أولئك المستثمرون أيضًا شركة AgFunder المؤسسة في عام 2013 في سيليكون فالي وشركة Arzan لرأس المال الاستثماري والمتمركزة في الشرق الأوسط.

وبالإضافة إلى الشركات المستثمرة؛ فمن من بين الأفراد الرئيسيين المستثمرين السيد جُنَيد إقبال وهو المدير التنفيذي السابق لشركة كريم في المملكة العربية السعودية وباكستان، وهو الآن يقدم خدماته كمستشار لشركة Retalio.

وقد تمكنت Retailo من اجتياز مسار نموٍّ راسخ الأساس جنبًا إلى جنب مع توسع أفقي مستمر على مستوى المنطقة، الأمر الذي جذب العديد من المستثمرين الأكثر خبرة باعتبارهم داعمين.

وفيما يتعلق بتمويلهم، قال عصام حميد، الشريك الإداري لشركة Abercross Holdings: يسر شركة Abercross أن تعقد شراكة مع فريق "Retailo" في بناء سلسلة توريد حديثة وفعالة تقودها التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان مما سيحقق فوائد حقيقية لمئات الآلاف من المستهلكين وتجار التجزئة الصغار.

من ناحيته، أبدى مايكل دين، الشريك المؤسس في AGFunder، فقد حماسًا مماثلًا للاستثمار في Retailo وقال: التجزئة غير الرسمية هي سوق كبيرة للغاية وهي العمود الفقري للتوظيف والإنفاق الاستهلاكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.

وأضاف: لقد أُعجِبنا بفريق Retailo وما يملكه من خبرات متنوعة وقدرة على الاستفادة من التكنولوجيا لبناء سوق تجارة إلكترونية سريع ومُقْنع بين الشركات لخدمة هذه الأسواق.

وفي معرض حديثه عن الجولة الاستثمارية الأولية لشركة Retailo ، قال الشريك المؤسس للمنصة طلحة الأنصاري: مع هذا الاستثمار، أصبحت Retailo مستعدة لتحقيق النمو الفائق والاستفادة بسرعة مما حققناه، وفي وقت قصير ستساعد الجولة الحالية البالغة 25 مليون ريال Retailo ليس فقط على توسيع نطاق تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، بل أيضًا على تقديم المنتجات التكنولوجية التي هناك احتياج كبير لها لدى سوق الأعمال المتوسطة والصغيرة، والذي يعاني من نقص الخدمات، كما سيقربنا هذا الاستثمار بسرعة من تحقيق رؤيتنا المتمثلة في إطلاق الإمكانات لإيجاد عشرة ملايين منشأة عمل صغيرة ومتوسطة مولدة للأرباح.

وتعد Retailo الشركة الوحيدة إقليميًا التي تعمل في مجال الخدمات بين الشركات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان والتي لديها عمليات في المملكة العربية السعودية وباكستان، بحيث تقدم سوقًا بالجملة للسلع الاستهلاكية سريعة التداول مع حلول تخزين فاعلة.

وهناك إحساس عالْ بالوعي والحرص على حل مشكلة ضخمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.

ويساهم قطاع التجزئة بحوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، ومن خلال جعل سلاسل التوريد أكثر كفاءة وتمكين وإطلاق إمكانات كسب عشرة ملايين من تجار التجزئة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيكون لمنصة Retailo أثرًا كبيرًا على اقتصاد المنطقة بأكملها.

وتتميز رسالة Retailo بأنها واضحة تمامًا وتتمثل في تبسيط تجارة التجزئة باستخدام أحدث التقنيات والعمليات وجعلها أكثر سهولة من خلال تجنب التعقيد في سلاسل التوريد وجعلها مبسطة وفعالة ومنظمة.