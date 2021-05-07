أخبار عاجلة

الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب -
60 ألف طن ..."سالك" تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة -
"إمام قباء" عقب قصر الميكروفونات للأذان: الإقامة ليست لإسماع الناس خارج المسجد -
خادم الحرمين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية -
العثور على "مفقود الجحفة" متوفى في أحد الجبال بحائل -
طالبهم بتحقيق الانتصار في المباريات المتبقية .. تركي بن طلال يساند ضمك -
‫ إحالة شخص لجهات الاختصاص لقيامه بالخطابة والإمامة في جامع بجدة بطريقة غير نظامية -
ملك الأردن يؤكد أهمية ترجمة وقف إطلاق النار في غزة إلى هدنة ممتدة -
وزير الخارجية المصري يزور الأردن لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط -
بعقد يمتد لموسمين.. "الهلال" يقدم عرضاً خيالياً للمدرب البرتغالي "كونسيساو" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

استعداداً لموسم الحج.. "الإعاشة والتموين " تقف ميدانياً على مطابخ العاصمة المقدسة

Print
اعتمدت التوسع بالوجبات "مسبقة التجهيز" وتوطين هذه الصناعة بتوجيه وزير الداخلية

استعداداً لموسم الحج..

نفّذت لجنة تطوير الإعاشة والتموين بمكة المكرمة برئاسة أمانة العاصمة المقدسة وعضوية كل من إمارة منطقة مكة المكرمة، وزارة الحج والعمرة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الشؤون الصحية وبمشاركة طائفة متعهدي الإعاشة جولات ميدانية على عدد من مطابخ وإعاشة ضيوف الرحمن.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لموسم الحج للاطلاع على الإمكانات والاستعدادات للتحول من تقديم وجبات الطبخ التقليدية إلى إنتاج الوجبات مسبقة التجهيز المبردة والمجمدة؛ وذلك إنفاذاً لتوجيهات وزير الداخلية باعتماد التوسع في مجال الوجبات مسبقة التجهيز في وإعاشة ضيوف الرحمن وتوطين هذه الصناعة.

وتفقدت اللجنة آليات العمل داخل هذه المطابخ وتطبيق المعايير والتجهيزات المطابقة لأعلى مواصفات أنظمة إدارة سلامة الغذاء العالمية، بدءاً من مرحلة الإعداد والتجهيز والحفظ وصولاً إلى مرحلة التسليم وتقديم الخدمة.

فيما أبدى فريق العمل رضاه على ما تم الاطلاع عليه من تجهيزات وإمكانيات تحول مطابخ الإعاشة الحالية لإنتاج الوجبات مسبقة التجهيز بما يساهم في توطين هذه الصناعة وتلبية احتياجات مواسم الحج القادمة من هذه الوجبات إنفاذاً لتوجيهات حكوماتنا الرشيدة وتطلعات رؤية المملكة 2030 بالعناية بضيوف الرحمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب

الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب

60 ألف طن ..."سالك" تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة

60 ألف طن ..."سالك" تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة

"إمام قباء" عقب قصر الميكروفونات للأذان: الإقامة ليست لإسماع الناس خارج المسجد

"إمام قباء" عقب قصر الميكروفونات للأذان: الإقامة ليست لإسماع الناس خارج المسجد

خادم الحرمين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية

خادم الحرمين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية