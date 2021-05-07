بمبادرة "ظل ووقاية".. توزيع 14 ألف مظلة للمعتمرين في آخر جمعة من رمضان

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أسهمت في تمكينهم من الطواف بالكعبة رغم الشمس وارتفاع الحرارة

وزّعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بفرعها بمنطقة مكة المكرمة اليوم 14.650 مظلة شمسية في مراكز استقبال وفرز المعتمرين لدى دخولهم للحرم المكي، ضمن مبادرة "ظل ووقاية" التي تواصل تنفيذها طوال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ، في إطار برامجها المتنوعة لخدمة ضيوف الرحمن.

وفي التفاصيل، تواصل الوزارة توزيع ربع مليون مظلة شمسية للمعتمرين والزوار بمنطقة مكة المكرمة وفق الإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث تشارك فرق ميدانية من منسوبي الفرع بمكة المكرمة يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى الثالثة عصراً بالتوزيع طوال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة.

فيما أشاد ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين بمبادرة "ظل ووقاية" التي أكدوا أنها تلامس الحاجة، وأسهمت في تمكينهم من الطواف بالبيت العتيق رغم الشمس وارتفاع الحرارة، رافعين شكرهم للقيادة الرشيدة اهتمامهم وعنايتهم بضيوف الرحمن وتقديم كل ما من شأنه راحة وسلامة ضيوف الرحمن خلال رحلة العمرة.

يشار إلى أن المبادرة تأتي إنفاذاً لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة وتماشيًا مع توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- كما تهدف إلى حماية المعتمرين من أشعة الشمس أثناء الطواف بالبيت العتيق لاسيما في ظل ما تشهده مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك من ارتفاع في درجات الحرارة وتوافد أعداد كبيرة من المعتمرين.