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بالصور.. تطبيق البروتوكولات في الجوامع والمساجد خلال آخر جمعة من رمضان

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الخطباء ذكّروا بفضل العشر الأواخر من الشهر الكريم وأحكام زكاة الفطر

بالصور.. تطبيق البروتوكولات في الجوامع والمساجد خلال آخر جمعة من رمضان

شهدت الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بمناطق المملكة اليوم في آخر جمعة من شهر رمضان لعام 1442هـ، انتظاماً وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للبروتوكولات الصحية المعتمدة للمساجد، وسط خدمات متكاملة قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر فروعها بالمناطق.

وحرص خطباء الجوامع والمساجد الإضافية على طرح موضوعات تلامس حاجة الناس من التذكير بفضائل ليالي العشر الأخيرة من رمضان والحث على تحري ليلة القدر وفعل الخيرات والأحكام المتعلقة بختام الشهر والزكاة، إلى جانب التذكير بأهمية بالتضرع إلى الله والإلحاح عليه بالدعاء.

ونوّه الخطباء بأهمية الدعاء وأنه منهج الأنبياء والمرسلين والصالحين من عباد الله، مستدلين بآيات القرآن الكريم في الحث على الدعاء واللجوء إليه، قال تعالى: {أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء}، وقال تعالى: {وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان}، وقال سبحانه: {وقال ربكم أدعوني استجب لكم}، ومن السنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم".

وجدد الخطباء التأكيد على المصلين بضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية لتوقي وباء كورونا والعمل وفق التوجيهات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، مؤكدين أن ذلك واجب شرعي ومسؤولية وطنية.

وتابعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر فروعها بالمناطق تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات بمشاركة المراقبين والمراقبات الميدانيين والفرق التطوعية، كما وفرت كل الاحتياجات التي تسهم بعد توفيق الله في سلامة وصحة مرتادي بيوت الله الذي أدوا الفريضة في أجواء إيمانية وخشوع وسكينة.

جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بتوجيهات مباشرة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تواصل برامج التوعية وتكثيف الجولات الرقابية للوقوف على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من التباعد الجسدي ولبس الكمامة وإحضار السجادة بما يحقق سلامة مرتادي بيوت الله من ، إلى جانب متابعة برنامج التعقيم والنظافة للمساجد عبر الشركات المتخصصة.

بالصور.. تطبيق البروتوكولات في الجوامع والمساجد خلال آخر جمعة من رمضان

بالصور.. تطبيق البروتوكولات في الجوامع والمساجد خلال آخر جمعة من رمضان

بالصور.. تطبيق البروتوكولات في الجوامع والمساجد خلال آخر جمعة من رمضان

بالصور.. تطبيق البروتوكولات في الجوامع والمساجد خلال آخر جمعة من رمضان

بالصور.. تطبيق البروتوكولات في الجوامع والمساجد خلال آخر جمعة من رمضان

بالصور.. تطبيق البروتوكولات في الجوامع والمساجد خلال آخر جمعة من رمضان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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