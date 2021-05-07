أخبار عاجلة

الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب -
60 ألف طن ..."سالك" تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة -
"إمام قباء" عقب قصر الميكروفونات للأذان: الإقامة ليست لإسماع الناس خارج المسجد -
خادم الحرمين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية -
العثور على "مفقود الجحفة" متوفى في أحد الجبال بحائل -
طالبهم بتحقيق الانتصار في المباريات المتبقية .. تركي بن طلال يساند ضمك -
‫ إحالة شخص لجهات الاختصاص لقيامه بالخطابة والإمامة في جامع بجدة بطريقة غير نظامية -
ملك الأردن يؤكد أهمية ترجمة وقف إطلاق النار في غزة إلى هدنة ممتدة -
وزير الخارجية المصري يزور الأردن لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط -
بعقد يمتد لموسمين.. "الهلال" يقدم عرضاً خيالياً للمدرب البرتغالي "كونسيساو" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة جدة تنجز 45% من مشروع تصريف مياه الأمطار للمنار

Print
أمانة جدة تنجز 45% من مشروع تصريف مياه الأمطار للمنار أمانة جدة تنجز 45% من مشروع تصريف مياه الأمطار للمنار
بتكلفة إجمالية تقدّر بأكثر من 239.497 مليون ريال

أمانة جدة تنجز 45% من مشروع تصريف مياه الأمطار للمنار

أعلنت أمانة محافظة جدة عن إنجاز 45% من مشروع تنفيذ حلول لتصريف مياه الأمطار لحي المنار بطريقة الحفر المفتوح، الهادف إلى تجميع مياه الأمطار لأحياء المنار والأجواد والسامر والتوفيق، وربطها بقنوات المطار والسامر ووادي حفنة، بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بأكثر من 239.497 مليون ريال.

وقال وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني: المشروع عبارة عن تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار لحي المنار شمال شرق المحافظة، ويشمل تركيب أنابيب بطول 9.741 متراً وتصل أقطارها إلى ثلاثة آلاف ملم، بالإضافة لتركيب مناهل ومصائد تصريف وكذلك عبارات بالحفر النفقي لخطوط أنابيب قائمة وربطها بقنوات المطار والسامر ووادي حفنة.


وأضاف: المشروع يعمل على تنفيذه أكثر من 572 يدًا عاملة، ويعد من أكبر المشاريع التي تنفذ بطريقة الحفر المفتوح في المحافظة.

وأردف "الزهراني": الكمية الإجمالية لأعمال الحفر بلغت 75 ألف متر مكعب وبعمق يصل إلى 13 مترا، كما اشتمل على تركيب 139 منهول.

وتابع: الأعمال ستتضمن إعادة السفلتة وتحسينها، وذلك بعد إنجاز المشروع بشكل كامل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب

الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب

60 ألف طن ..."سالك" تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة

60 ألف طن ..."سالك" تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة

"إمام قباء" عقب قصر الميكروفونات للأذان: الإقامة ليست لإسماع الناس خارج المسجد

"إمام قباء" عقب قصر الميكروفونات للأذان: الإقامة ليست لإسماع الناس خارج المسجد

خادم الحرمين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية

خادم الحرمين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية