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تلميذة بالسادس الابتدائي تطلق النار على زميلاتها في مدرسة بولاية إيداهو الأمريكية

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تلميذة بالسادس الابتدائي تطلق النار على زميلاتها في مدرسة بولاية إيداهو الأمريكية تلميذة بالسادس الابتدائي تطلق النار على زميلاتها في مدرسة بولاية إيداهو الأمريكية

تلميذة بالسادس الابتدائي تطلق النار على زميلاتها في مدرسة بولاية إيداهو الأمريكية

أطلقت تلميذة النار في مدرسة بولاية إيداهو الأمريكية، فأصابت اثنين من زملائها وأحد العاملين، بحسب الشرطة.

التلميذة، التي تبلغ من العمر 11 أو 12 عاماً، أحضرت مسدساً إلى مدرسة "ريجبي" في مدينة "بويز".

وأطلقت التلميذة، التي تدرس بالصف السادس، النار، وتمكنت مُعلّمة من نزع المسدس منها، واحتجزتها حتى وصلت الشرطة التي قبضت عليها، بحسب "بي بي سي".

وقال ستيف أندرسون، قائد شرطة مقاطعة جيفرسون، إن الفتاة "أخرجت مسدساً من حقيبتها، وأطلقت عدة طلقات داخل المدرسة وخارجها"، مضيفاً أنها من مدينة "إيداهو فولز" القريبة.

ويُجْري مكتب التحقيقات الفيدرالي وسلطات إنفاذ القانون المحلية تحقيقاً في الحادث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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