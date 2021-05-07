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خلال 24 ساعة.. الإمارات: 1766 إصابة جديدة بـ"كورونا" و3 وفيات

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خلال 24 ساعة.. الإمارات: 1766 إصابة جديدة بـ"كورونا" و3 وفيات خلال 24 ساعة.. الإمارات: 1766 إصابة جديدة بـ"كورونا" و3 وفيات
اليابان تمدّد حالة الطوارئ لاحتواء إصابات الفيروس

خلال 24 ساعة.. الإمارات: 1766 إصابة جديدة بـ

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة 1766 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 532710 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1607.

وأشارت إلى تماثل 1728 حالة للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 513068 حالة.

من ناحية أخرى، مدّدت اليابان، اليوم، حالة الطوارئ السارية حالياً في طوكيو وثلاث مناطق أخرى حتى نهاية شهر مايو الجاري، في إطار الجهود الرامية لكبح الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل نحو شهرين من دورة الألعاب الأولمبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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