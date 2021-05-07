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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة "الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة
رياح تثير الأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق تبوك والجوف والشمالية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، كما يستمر تأثير الرياح النشطة؛ قد تثير الأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي، وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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