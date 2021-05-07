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السعودية : نتابع إجراءات المسافرين من وإلى الأردن
-
الأحد 23 مايو 2021 08:25 مساءً
العثور على "مفقود الجحفة" متوفى في أحد الجبال بحائل
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الأحد 23 مايو 2021 07:48 مساءً
طالبهم بتحقيق الانتصار في المباريات المتبقية .. تركي بن طلال يساند ضمك
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الأحد 23 مايو 2021 07:16 مساءً
15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن
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الأحد 23 مايو 2021 07:03 مساءً
إحالة شخص لجهات الاختصاص لقيامه بالخطابة والإمامة في جامع بجدة بطريقة غير نظامية
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الأحد 23 مايو 2021 07:00 مساءً
ملك الأردن يؤكد أهمية ترجمة وقف إطلاق النار في غزة إلى هدنة ممتدة
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الأحد 23 مايو 2021 07:00 مساءً
وزير الخارجية المصري يزور الأردن لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط
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الأحد 23 مايو 2021 07:00 مساءً
بعقد يمتد لموسمين.. "الهلال" يقدم عرضاً خيالياً للمدرب البرتغالي "كونسيساو"
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الأحد 23 مايو 2021 06:43 مساءً
ماذا قال الشيخ "ابن عثيمين" حول فتوى رفع الإقامة والصلاة عبر مكبرات الصوت؟
-
الأحد 23 مايو 2021 06:43 مساءً
"بلينكن": حل الدولتين يضمن مستقبل إسرائيل ويمنح الفلسطينيين الدولة التي يستحقونها
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الأحد 23 مايو 2021 06:27 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
تطورات حركة الصاروخ الصينى ومروره فوق مصر..إصابة أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز بكورونا
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 07 مايو 2021 11:32 صباحاً
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