أخبار عاجلة

السعودية : نتابع إجراءات المسافرين من وإلى الأردن -
العثور على "مفقود الجحفة" متوفى في أحد الجبال بحائل -
طالبهم بتحقيق الانتصار في المباريات المتبقية .. تركي بن طلال يساند ضمك -
15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
‫ إحالة شخص لجهات الاختصاص لقيامه بالخطابة والإمامة في جامع بجدة بطريقة غير نظامية -
ملك الأردن يؤكد أهمية ترجمة وقف إطلاق النار في غزة إلى هدنة ممتدة -
وزير الخارجية المصري يزور الأردن لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط -
بعقد يمتد لموسمين.. "الهلال" يقدم عرضاً خيالياً للمدرب البرتغالي "كونسيساو" -
ماذا قال الشيخ "ابن عثيمين" حول فتوى رفع الإقامة والصلاة عبر مكبرات الصوت؟ -
"بلينكن": حل الدولتين يضمن مستقبل إسرائيل ويمنح الفلسطينيين الدولة التي يستحقونها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

وزير الدفاع الأمريكي يعلق على احتمالات إسقاط بلاده الصاروخ الصيني التائه

Print
مواضيع متعلقة
وسائل النقل المستقبلية ستغير كل جانب من جوانب الحياة.. ولكن

وسائل النقل المستقبلية ستغير كل جانب من جوانب الحياة.. ولكن

رحلة استكشاف في أول مركبة قادرة على الوصول إلى أعمق نقطة في محيطات العالم عبر التاريخ

رحلة استكشاف في أول مركبة قادرة على الوصول إلى أعمق نقطة في محيطات العالم عبر التاريخ

خبير صحي: إصابات كورونا بعد تلقي التطعيم بالكامل متوقعة

خبير صحي: إصابات كورونا بعد تلقي التطعيم بالكامل متوقعة

على متن مروحية هذه الممرضة في مهمة لتطعيم سكان جزيرة معزولة بأكملها

على متن مروحية هذه الممرضة في مهمة لتطعيم سكان جزيرة معزولة بأكملها