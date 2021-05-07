"تصفية": "ركاز العقارية" مسوقًا لـ أراضي "فيصلية الخبر" و"الثروة العقارية" لـ"قرطبة الرياض"

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وافقت على بيع 7 قطع من أرض "المشيحة" بالبكيرية وبدء صرف مستحقات مساهمي "جوهرة المطار"

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم، عن أبرز قرارات اجتماع اللجنة رقم 433 المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 28 / 4 / 2021م.

وشملت القرارات الصادرة عن اللجنة فيما يخص مساهمة أراضي الفيصلية (الخبر): تعيين "ركاز العقارية" مسوقًا عقاريًا للمساهمة.

وفيما يخص مساهمة أرض قرطبة (الرياض): تعيين "الثروة العقارية" مسوقًا عقاريًا للمساهمة.

وفيما يخص مساهمة أرض المشيحة (البكيرية): الموافقة على بيع سبع قطع من أرض المساهمة بمبلغ إجمالي 542،443 ريالاً.

‏وكانت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أعلنت عن بدء صرف مستحقات المساهمين في مساهمة "جوهرة المطار"، مشترطة تقديم أصل الشهادة وإثبات السداد بحيث يقدم الأقدم سدادًا.

وأشارت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، إلى أنها باعت القطع المتبقية من مساهمة ‎الخرس في محافظة ‎الأحساء بمساحة إجمالية قدرها (24,285م2).