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في 9 أيام..  إغلاق 52 منشأة تجارية بمكة خالفت تدابير "كورونا"

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في 9 أيام..  إغلاق 52 منشأة تجارية بمكة خالفت تدابير "كورونا" في 9 أيام..  إغلاق 52 منشأة تجارية بمكة خالفت تدابير "كورونا"
" الزايدي": الأمانة نفذت 17.444 جولة رقابية على نطاق البلديات

في 9 أيام..  إغلاق 52 منشأة تجارية بمكة خالفت تدابير

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات 52 منشأة تجارية مخالفة غير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية، وبالاشتراطات الصحية والبلدية وذلك خلال الفترة من 15 - 23 رمضان .

وصرّح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبد الله بن خميس الزايدي بأن الفِرق الرقابية التابعة للبلديات الفرعية تكثف جولاتها الرقابية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى إغلاق 52 منشأة تجارية مخالفة غير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية وذلك خلال 17.444 جولة رقابية نُفذت على جميع نطاق البلديات، وجرى تطبيق موافقة الامتثال للعديد من المنشآت الملتزمة عبر برنامج "امتثال" والذي يهدف إلى رفع مستوى الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المُنظمة لبيئة أعمال الأنشطة التجارية.

وشدَّد " الزايدي" على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والالتزام بالبروتوكولات الوقائية، مشددًا على ضرورة توفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة، ووضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي بين مرتادي المحال، داعيًا الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات (940).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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