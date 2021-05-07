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"الراجحي" يصدر قرارًا بتوطين الوظائف التعليمية بمنشآت التعليم العام الأهلي

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"الراجحي" يصدر قرارًا بتوطين الوظائف التعليمية بمنشآت التعليم العام الأهلي "الراجحي" يصدر قرارًا بتوطين الوظائف التعليمية بمنشآت التعليم العام الأهلي
بهدف توفير 28 ألف وظيفة لأبناء وبنات الوطن في خلال الثلاث سنوات القادمة

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات المرحلة الأولى؛ وفق عددٍ من التخصصات وعلى عدة مراحل تُطبق بنسب محددة على ثلاث سنوات.
ويستهدف القرار زيادة نسب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات بما فيها الرياضيات والفيزياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي، وزيادة نسب التوطين في تخصصات اللغة العربية والهوية الوطنية والدراسات الإسلامية والاجتماعيات والتربية الفنية والتربية البدنية كمرحلة أولى في المدارس العالمية.
ويهدف القرار إلى توفير 28 ألف وظيفة تعليمية لأبناء وبنات الوطن في التعليم الأهلي والعالمي خلال الثلاث سنوات القادمة، حيث يأتي هذا القرار منسجمًا مع خطة الوزارة في التوطين وزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرار والنسب المستهدفة بالتوطين في الدليل الإجرائي عبر زيارة الرابط التالي: ‏https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/24092021.pdf .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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