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"السعدون" يثمّن الدعم السخي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان للجمعيات الخيرية بـ ٨٧ مليون ريال

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"السعدون" يثمّن الدعم السخي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان للجمعيات الخيرية بـ ٨٧ مليون ريال "السعدون" يثمّن الدعم السخي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان للجمعيات الخيرية بـ ٨٧ مليون ريال
أشاد باهتمام قيادتنا الرشيدة بالقطاع غير الربحي مؤكدًا أهميته في تعزيز التنمية المستدامة

أشاد رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سعدون بن سعد السعدون بالدعم السخي الذي تبرع به ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله - وقال إن هذا الدعم يعبّر عن مدى اهتمام الدولة وقيادتنا الرشيدة بالقطاع غير الربحي وأهميته في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التكافل الاجتماعي والتي عبّرت عنه رؤية ٢٠٣٠ في تنمية القطاع الخيري ليؤدي دوره المجتمعي في مكافحة الفقر والاهتمام بالصحة والبيئة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم سيُسهم في تمكين الجمعيات الأهلية وتحقيق أهدافها التنموية.

وأكد "السعدون" أن القطاع الخيري في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين- حفظهما الله- يشهد تطورًا كبيرًا ونموًا واضحًا في الزيادة النوعية في عدد الجمعيات المختلفة بكل تخصصاتها المجتمعية، بالإضافة إلى الاحترافية المهنية في مخرجاتها من حيث الحوكمة والشفافية ونوعية البرامج المقدمة لأفراد المجتمع، مبينًا أن هذا الدعم سيعطي الجمعيات الأهلية ميزة في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة في الاستدامة وتقديم خدمات متميزة للمستفيدين.

وفي ختام تصريحه دعا "السعدون" الجمعيات الأهلية إلى بذل المزيد من الجهود والخدمات التي تعزز للتنمية الاجتماعية والنهوض بأفراد المجتمع اجتماعيًا وأمنيًا ومعيشيًا كما ابتهل السعدون إلى الله عز وجل بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ذخرًا للوطن والمواطنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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