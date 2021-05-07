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البحرين تلغي شرط فحص "كورونا" للقادمين لها من الخليجيين

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البحرين تلغي شرط فحص "كورونا" للقادمين لها من الخليجيين البحرين تلغي شرط فحص "كورونا" للقادمين لها من الخليجيين
ابتداءً من أول أيام عيد الفطر المبارك

البحرين تلغي شرط فحص

أعلنت مملكة البحرين أنه تقرّر بدءًا من أول أيام عيد الفطر المبارك إلغاء فحص (PCR) عند الوصول للمطعمين والمتعافين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ من خلال إبراز الشعار الأخضر للمطعمين والمتعافين في التطبيقات الرسمية المعتمدة لديهم لفيروس كورونا أو شهادات التطعيم والتعافي الصادرة من وزارات الصحة بدول مجلس التعاون، دون الحاجة إلى تطبيق الحجر الصحي الاحترازي، ولا يسري قرار إلغاء الفحص على الفئات العمرية بين 6-17 سنة وغير المطعمين وغير المتعافين.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بالدول التي تجمعها ومملكة البحرين اتفاقيات اعتراف متبادل بشهادات التطعيم المعتمدة، فقد تقرر أيضًا إلغاء فحص فيروس كورونا (PCR) عند الوصول للمطعمين وقبول شهادة التطعيم المعتمدة في تلك الدول وتزويدهم ببطاقة تثبت قبول الشهادة بعد التحقق منها، دون الحاجة إلى تطبيق الحجر الصحي الاحترازي، إضافةً إلى أنه لا يسري قرار إلغاء الفحص على الفئات العمرية بين 6-17 سنة وغير المطعمين وغير المتعافين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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