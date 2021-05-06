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رئاسة المسجد النبوي تؤكد جاهزيتها لاستقبال الزوار لليلة 27 – 29 رمضان

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رئاسة المسجد النبوي تؤكد جاهزيتها لاستقبال الزوار لليلة 27 – 29 رمضان رئاسة المسجد النبوي تؤكد جاهزيتها لاستقبال الزوار لليلة 27 – 29 رمضان
بخطة ميدانية متكاملة تشارك فيها جميع إدارات الوكالة والجهات المعنية بالخدمة

رئاسة المسجد النبوي تؤكد جاهزيتها لاستقبال الزوار لليلة 27 – 29 رمضان

‫أكد المتحدث الرسمي والوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية لوكالة رئاسة شؤون المسجد النبوي جمعان بن عبدالله العسيري جاهزية المسجد النبوي لاستقبال قاصديه ليلة 27 – 29 رمضان، بخطة ميدانية متكاملة، تشارك فيها جميع إدارات الوكالة والجهات المشاركة في خدمة زائري المسجد النبوي.

‫وأوضح أن الوكالة هيّأت المسجد النبوي وساحاته وسطحه لاستقبال المصلين، ووفرت الاحتياجات اللازمة من السجاد والسقيا والتكييف المناسب، وتهيئة الأبواب لضمان تسهيل دخول وخروج المصلين من وإلى المسجد النبوي. وقد وضعت الوكالة ضمن خطتها آليات تنفيذية للمهام المتعلقة بخدمة المصلين.

‫وبيّن العسيري أن الوكالة هيأت الاستعدادات كافة؛ لاحتواء التوافد المتوقع من المصلين والزائرين للمسجد النبوي من خلال العمل على مضاعفة أعداد العاملين وتنسيق الجهود والمهام بين الجهات ذات العلاقة في المسجد النبوي؛ للعمل على راحة الزائرين والمصلين، كما تعمل على متابعة الخدمات المقدمة من جميع الإدارات على مدار الساعة، حرصًا منها على تقديم خدمات متميزة لزوار المسجد النبوي.

وأضاف أن الوكالة تحرص على صحة المصلين في المسجد النبوي؛ لذا كثفت الوكالة أعمال التعقيم والتنظيف والتطيب داخل المسجد النبوي وفي ساحاته، معربًا عن أمله من قاصدي المسجد النبوي الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعت لسلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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