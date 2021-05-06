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توطين الوظائف التعليمية بالمدارس الأهلية والعالمية

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أمطار وسيول على محافظات عسير

شهدت محافظات المجاردة وبارق ورجال المع والنماص وقراها، ومراكز خاط وجمعة ربيعة عصر اليوم أمطارا غزيرة. وسالت أودية خاط وسفيان...

0b66ad0974.jpgأبها: محمد آل عمر
92d9fd2616.jpg24 رمضان 1442 هـ
مبنى جمعية البر الخيرية في الأحساء

7 أسباب لرفض زكاة الفطر العينية

حصر مدير المراكز ورعاية المستفيدين في جمعية البر بالأحساء الدكتور عبدالمنعم الحسين، نحو 7 أسباب رئيسية لرفض استقبال زكاة الفطر...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png24 رمضان 1442 هـ

القبض على مقيم ومخالفين لسرقتهم مستودعين بجدة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -...

icon-byline.pngمكة المكرمة: الوطن
icon-clock.png24 رمضان 1442 هـ

استئناف تصدير الرمل الأحمر والبحص بعد 12 عامًا من وقف تصديرها

علمت «الوطن» بصدور قرار مجلس الوزراء القاضي باستئناف تصدير الرمل الأحمر (الكثبان الرملية) والبحص (مواد الكسارات)، في موعد يتفق عليه...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png24 رمضان 1442 هـ

الوطن السعودية

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