توطين الوظائف التعليمية بالمدارس الأهلية والعالمية
شهدت محافظات المجاردة وبارق ورجال المع والنماص وقراها، ومراكز خاط وجمعة ربيعة عصر اليوم أمطارا غزيرة. وسالت أودية خاط وسفيان...
أبها: محمد آل عمر
24 رمضان 1442 هـ
حصر مدير المراكز ورعاية المستفيدين في جمعية البر بالأحساء الدكتور عبدالمنعم الحسين، نحو 7 أسباب رئيسية لرفض استقبال زكاة الفطر...
الأحساء: عدنان الغزال
24 رمضان 1442 هـ
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -...
مكة المكرمة: الوطن
24 رمضان 1442 هـ
علمت «الوطن» بصدور قرار مجلس الوزراء القاضي باستئناف تصدير الرمل الأحمر (الكثبان الرملية) والبحص (مواد الكسارات)، في موعد يتفق عليه...
الرياض: سليمان العنزي
24 رمضان 1442 هـ