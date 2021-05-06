"أيتام جدة " توزع 1300 سلة غذائية على مستفيديها  خلال رمضان

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بدعم من منصة "إحسان" وأوقاف "الراجحي"

وزعت جمعية أيتام جدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرابة 1300 سلة غذائية للأيتام والأسر المستفيدين من برامج الجمعية خلال شهر رمضان المبارك بدعم من منصة إحسان وأوقاف صالح الراجحي.

وصرح المدير التنفيذي للجمعية د.م.محمد ناقرو أن الجمعية منذ غرة شهر رمضان المبارك بدأت توزيع هذه السلال ضمن حملة "مصباح يتيم"، بهدف تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، حيث تحتوي السلال الغذائية على المواد الأساسية من الأصناف ذات النوعية الجيدة لمكونات وجبة إفطار صائم وبكميات مناسبة لاحتياج الفرد والأسرة لكامل الشهر الفضيل .

وقال إن هذه المبادرة تهدف إلى تأمين الاحتياج الغذائي للأيتام والأسر عبر مجموعة من الشراكات مع الجهات ذات العلاقة والمانحين وأهل الخير، الذين مدّوا أيادي الخير وساهموا مع الجمعية في تحقيق هذا الاكتفاء ولله الحمد.

وأكد " ناقرو" سعي الجمعية لتحسين خدماتها تجاه الأسر المحتاجة والأيتام، في الجوانب الأخرى المعيشية والتعليمية والتأهيلية، وهي من مستهدفات الجمعية، داعياً أهل الخير وأصحاب البذل والعطاء في شهر رمضان المبارك للمساهمة السخية في حملة "مصباح يتيم"، إضافة لمشاريعها التنموية الأخرى؛ إيماناً منهم بفضل الإحسان لليتيم وأنه سبب لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة.