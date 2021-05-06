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الأهلي يبحث عن استعادة توازنه .. والتعاون لتعزيز مركزه

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في ختام مباريات الجولة 26 من دوري المحترفين

الأهلي يبحث عن استعادة توازنه .. والتعاون لتعزيز مركزه

يحل الأهلي ضيفًا على نظيره التعاون، عند الساعة 9:50 من مساء غد الجمعة، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في بريدة، في مباراة مؤجلة من الجولة 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وفي سلم الترتيب يأتي التعاون رابعًا بـ 41 نقطة وضيفه الأهلي تاسعًا بـ 35 نقطة.

يبحث الضيوف عن استعادة توازنهم وتصحيح الأخطاء من أجل وقف نزيف النقاط المتواصل منذ 8 جولات حيث لم يعرف فيها الأهلي طعم الفوز.

ويسعى الأهلي لتحسين مركزه في جدول الترتيب لإنقاذ موسمه من خلال المنافسة لخطف بطاقة التأهل لمسابقة دوري أبطال آسيا العام القادم.

في المقابل يتطلع التعاون لاستعادة نغمة الفوز لمحو كبوة الجولة الماضية من أمام الفتح من أجل المحافظة على مركزه بتعزيز حظوظه بخطف بطاقة التأهل لدوري الأبطال.

تاريخيًا التقى الفريقان في 21 مباراة سابقة بدوري المحترفين بمختلف مسمياته كانت الغلبة للأهلي في 8 مباريات فيما حضر التعادل في مثلها مقابل خمسة انتصارات للتعاون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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