"فيصل بن سلمان" يكرم طلاب المدينة المنورة الفائزين بمسابقة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم

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أشاد بتميزهم في إتقان الحفظ وحُسن التلاوة الذي أسهم في تحقيقهم لمراكز مُتقدمة

كرّم الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، الفائزين من طلاب المدينة المنورة المُشاركين بمسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات، التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وهنأ أمير منطقة المدينة المنورة، الفائزين خلال استقباله لهم، بحضور المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة وجب بن علي العتيبي، مُشيداً بتميزهم في إتقان الحفظ وحُسن التلاوة، الذي أسهم في تحقيقهم لمراكز مُتقدمة بالمسابقة، داعياً الله تعالى أن يوفقهم للعمل بالقرآن وأن يكون لهم منهاجاً في حياتهم، مثمنا الدور الذي قامت به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المتابعة والإشراف على تنفيذ المُسابقة.